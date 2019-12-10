جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الفرافرة المركزي بـ12 مليون جنيه

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الجاهزية لتوريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الفرافرة المركزي بتكلفة 12 مليون جنيه.



وأكد البيان أنه سيتم تركيب وتشغيل الجهاز خلال 30 يومًا، وسيجري تدريب الأطقم الطبية على تشغيل الجهاز، مع التنسيق مع شركة متخصصة لتحليل البيانات عن بعد وعرضها على أخصائيين واستشاريين ضمن منظومة العلاج عن بعد التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات ومؤسسات طبية.



أضاف البيان أنه جرى توريد قطعة غيار خاصة بتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة العام بتكلفة 800 ألف جنيه جرى استيرادها من دولة "ألمانيا" بتكلفة 800 ألف جنيه، لتشغيل الجهاز خلال 15 يومًا من الآن وذلك عقب توقيفه وتعطيله الفترة الماضية.