زوجة الفيشاوي تنفي الإساءة لمحمد رمضان: راجل ربنا إدالوا حب العربيات وأنا زيه

نفت نادية كامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الأخبار المتداولة بشأن الإساءة للفنان محمد رمضان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت: "محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمه جباره، وموهبة متفردة، ورجل عصامي".



وتابعت ندى خلال منشورها، "على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق، وهو صديق لزوجي، وشخصيه متواضعة، وانا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه أي كلام مباشر أوغير مباشر للأسطورة".



ةهاجمت المواقع الإخبارية قائلة، "مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم برجاء تحري الدقة قبل كتابه أي article واتاكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان في impersonaters كتير، وفيه كذا أكونت fake باسمي".



واختتمت قائلةً: "ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة، وأنا مقدرش أسقط على محمد لأني عندي نفس الشغف ده، إزاي أهاجمه؟".