24 ديسمبر.. الحكم فى استئناف السيدة المتبرعة بكبدها لزوجها

حددت محكمة جنح استئناف الزقازيق، اليوم الثلاثاء، جلسة 24 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم على الزوجة المعروفة إعلاميًا بـ"المتبرعة بالكبد لزوجها"، بعد أن تقدمت الزوجة باستئناف على حكم ضدها من الزوج.



البداية حينما حرر "ي. م" محضرًا بقسم شرطة أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته "ر. ف"، 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم ضدها بالسجن عام وشقيقيها.



فيما أفادت الزوجة بأنه حرر المحضر انتقامًا منها لتركها المنزل، بعد أن استحالت الحياة بينهما، حيث تبرعت الزوجة له بفص كبد، وأنقذت حياته، فما كان منه إلا أنه غير معاملته لها إلى الأسوأ، ورفض الإنفاق عليها وعلى ابنتهما الوحيدة.