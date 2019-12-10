إخلاء سبيل المتهمة ببيع طفلها على "فيسبوك"

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بعرض طفلها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك، بمبلغ 48 ألف جنيه.



وجاء بالتحقيقات أن مباحث الآداب رصدت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحتوي على بعض المعلومات التي دونتها فتاة تعرض من خلالها طفلها للبيع مقابل 48 ألف جنيه.



على الفور، أنشأ أحد المصادر السرية بالإدارة حسابًا وهميًا باسم سيدة تحمل جنسية دولة عربية، وطلب التفاوض معها على شراء الطفل.



وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية رصدت حساب الفتاة، وتم تحديد مكان وجودها، وتم القبض عليها بمنطقة ميدان لبنان، وتبين أنها تدعى "ف. م"، في العقد الثاني من العمر، وأنها ارتطبت بعلاقة عاطفية مع شاب يدعى "م. ع "، منذ قرابة عام، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية، وعاشرها معاشرة الأزواج لعدة أشهر، حتى حملت الفتاة وفور إخبارها الشاب بشأن حملها تهرب منها، واستمر الحال هكذا لفترة، لذلك أعلنت على "فيسبوك" حتى تتخلص من الطفل فور ولادته.