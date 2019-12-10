"أوهب حياة بقطرة نجاة".. شعار حملة للتبرع بالدم بصيدلة سوهاج

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج من قبل لجنة الصحة العامة حملة للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة العشرات من الطلاب.



وشملت جامعة سوهاج الجديدة والقديمة وتطرقت إلى الأماكن العامة، منها شارع 15 عند الإشارة، واستمرت الحملة لتشمل جزيرة شندويل، لتكون قد وصلت إلى أغلب شرائح المجتمع، كما أيضا كان للحملة دور في مدرسة لتوعية الأطفال بأهمية التبرع وشروط التبرع، حتى يكون لدينا جيل لديه الوعي الكامل بأهمية التبرع بالدم.



وتهدف الحملة إلى تغيير أفكار الكثير حول فكرة التبرع بالدم، وزرع مفهوم الاكتفاء الذاتي لمصر من أكياس الدم 2030، كما هيأت الحملة فرصًا للراغبين في التبرع.



وتضمنت الحملة توعية المئات من الأشخاص عن أهمية التبرع بالدم، وتبرع العشرات منهم بالدم دعمًا للحملة.



الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة "EPSF"، هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وعضو كامل بالاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة الذي يضم 84 دولة في العالم، وتأسس عام 1982، وهدفه تعزيز دور الصيدلي في المجتمع.