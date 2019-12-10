"الجودة والتنمية المستدامة" مؤتمر تعليمي بجامعة أسيوط غدًا

تشهد جامعة أسيوط، غدًا الأربعاء، فعاليات أعمال مؤتمر "الجودة والتنمية المستدامة " والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بكلية التجارة بالجامعة وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالمبنى الإداري بالجامعة.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كاشفًا أنه من المقرر أن يشهد حضور متميز من الدكتور طارق الحصرى نائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم ومساعد وزير التعليم للتطوير الإداري سابقًا،و كوكبة من ممثلي كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فى مصر.



وأضاف غريب أن انعقاد المؤتمر يأتي إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية دورها فى المشاركة فى خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للجودة، لافتًا أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة لكونها سياسة إدارية شاملة تنتهجها المؤسسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.



وأوضح الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة أن المؤتمر يناقش على مدار يومين متتاليين عددًا من المحاور الرئيسية الهامة والتي تم إدراجها في أجندة المؤتمر بالتنسيق مع الدكتور أحمد شهير مدير مركز الخدمات العامة للاستشارات التجارية وأمين عام المؤتمر بالتعاون مع الدكتور مدحت عبد الوهاب أمين عام المجلس الوطني للتدريب والتعليم وعضو اللجنة القومية للتعليم بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، من خلال 6 جلسات علمية زاخرة تناقش الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، الطريق للاعتراف الدولي بجودة الخدمات،برامج الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، التخطيط الإستراتيجي، المتطلبات الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية (ISO21001:2018)، إدارة الأزمات، وذلك من خلال نخبة من المتخصصين من المجلس الوطني للتدريب والتعليم والخبراء فى مجال الجودة والتعليم.



وأضاف الدكتور نوير أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عقد تأهيل مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية للحصول على الشهادة الدولية ISO21001:2018، وذلك عقب مراسم الافتتاح.