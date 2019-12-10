إنهاء مرافق المرحلة الأولي لـ مدن الجيل الرابع خلال عامين

◄ ترفيق 40 ألف فدان بالعاصمة الإدارية وإنجاز محطة الشرب والصرف.. وتنفيذ 1500 فدان شاملة المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة.. وتنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان إجتماعي بمدينة شرق بورسعيد

◄ رئيس جهاز العاصمة الإدارية.. نفذنا أكثر من 80% من أعمال الترفيق وملتزمون بالتسليم النهائي 2022.. نعمل وفق ميزانيات ضخمة تتخطى ميزانيات دول



كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف إنهاء المرحلة الأولي من أعمال مرافق مدن الجيل الرابع خلال العامين القادمين، من مشروعات البنية التحتية وشبكات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، في العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، مدينة ناصر، مدينة غرب قنا، مدينة شرق بورسعيد، مدينة المنصورة الجديدة، مدن الشيخ زايد وواحة أكتوبر وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة.



ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تزامنًا مع استعدادات نقل الوزارات إلي المقار الجديدة بالحي الحكومي، حيث تستهدف الإنتهاء من مرافق البنية الأساسية لنحو 40 ألف فدان، وإنجاز محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 750 ألف م3يوم، والمرحلة الأولي لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 250 ألف م3 يوم بالعاصمة الجديدة بنهاية 2021، بالإضافة إلى تنفيذ 45 ألف وحدة ما بين سكنية وتجارية بخلاف المباني الخدمية، والإنتهاء من مدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر، والإنتهاء من حي المال والأعمال.



وأضافت الوزارة، أن الخطة متوسطة المدى 20182019-20212022 تتضمن أيضًا الإنتهاء من تنفيذ 5000 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة شاملًا المباني الخدمية وإسكان وسط المدينة، وتنفيذ الأبراج الشاطئية والكورنيش الرئيسي وعدد 15 كوبري علي البحيرات والبوغاز، وتنفيذ المرافق الرئيسية لمساحة 1500 فدان شاملة المنطقة الصناعية وتنفيذ محطة تحلية مياة البحر بطاقة 150 ألف م3يوم ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 90 ألف م3 يوم.



وفيما يخص مدينة غرب قنا، تستهدف الحكومة نهو تنفيذ البنية الأساسية بمساحة 1100 فدان بتكلفة 750 مليون جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولي لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3 يوم، وتنفيذ 1500 وحدة إسكان إجتماعي ومباني الخدمات اللازمة لها، وتنفيذ 1100 وحدة إسكان سكن مصر.



كما تتضمن الخطة تنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي بمدينة شرق بورسعيد و5700 وحدة فيلا وشاليه والإنتهاء من شبكات المرافق الأساسية، تنفيذ 1250 وحدة إسكان إجتماعي بمدينة المنصورة الجديدة و10 آلاف وحدة ضمن مشروع سكن مصر و14 ألف وحدة مشروع دار مصر و900 فيلا، وكذلك الإنتهاء من مرافق المرحلة الأولى بمساحة 2000 فدان، ونهو تطوير الطريق الساحلي وتغطية مصرف قلبشو المار بالمدينة.



من جهته قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن خطتهم الجارية معنية بإنهاء تنفيذ المرافق الرئيسية لـ 40 ألف فدان، المرحلة الأولى من إجمالي مساحة المشروع المقدرة بنحو 170 ألف فدان، باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه، من المقرر أن تنتهي تماما قبل 3 سنوات، حيث انتهى ترفيق الـ 10 آلاف فدان الأولى المعروفة بالمرحلة العاجلة من المرحلة الأولى، ويجري حاليا إنجاز باقي العملية خلال الفترة المحددة.



وأوضح عبد المقصود لـ "الدستور"، إن الجهاز سيسلم المرافق لشركة "دوش الالمانية" فور انتهائها وفق المتفق عليه، لأنها معنية بالتشغيل والصيانة كإدارة ذكية وجديدة من نوعها، ومن المقرر أن يكون هناك شركات أخرى من المقرر دخولها لتولي إدارة خدمات الكهرباء والغاز والنظافة.



وتابع عبد المقصود أن هناك استثمارات أخرى تابعة لهيئة المجتمعات في المشروع مثل المشروعات السكنية بدءا من R3 والذي تقدر استثماراته بنحو 32 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ الحي بنسبة 85% على أن يتم تسكين المواطنين فيها منتصف العام المقبل.



وأضاف عبد المقصود أن لهيئة المجتمعات العمرانية استثمارات تقدر بـ 80 مليار في R5، وهناك استثمارات تقدر بـ 50 مليار مخصصة لمنطقة الأبراج التي تنفذها الشركة الصينية، و10 مليار جنيه استثمارات في مشروع النهر الأخضر، وكلها تقدر بنحو 220 مليار جنيه هي جملة استثمارات الهيئة وحدها هنا في المدينة، أنفقنا منها منذ 2016 حتى الأن نحو 30 مليار جنيه، بخلاف مشروعات الهيئة الهندسية والجهات الأخرى.



وأكد أنهم يعكفون على إنجاز كافة هذه الاستثمارات بنهاية 2022، وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أنها أعمال ضخمة جدا تنفذها الهيئة وهي تساوي ميزانيات دول وقد تزيد وذلك في مدينة واحدة بخلاف المدن الأخرى المثيلة، مردفا: ويتعامل معنا كبرى الشركات وليست هناك أي مشاكل بيننا وسننفذ الخطة الزمنية التي أصبحت واقعا على الأرض.



وأوضح أن دورهم في منطقة الحكومات، يتمثل في تنفيذ أعمال المرافق كاملة (مياه - صرف – ري - كهرباء)، شاملة أعمال الطرق واللاندسكيب، ما عدا شبكة المياه المثلجة تنفذها شركة العاصمة وليس الجهاز، والغاز أيضا تنفذه شركة العاصمة، والاتصالات ينفذه سلاح الاشارة التابع للقوات المسلحة من خلال شركة العاصمة، وانجزنا نسبة 85% من المرافق، ونتيجة تعديل في بعض أماكن الوزارات، تم تنفيذ تدعيم جديد للشبكات وهو ما ننفذه حاليا، وبمجرد انتهاء شبكة المياه المثلجة سننهي أعمالنا خلال 3 أشهر فقط، وسيكون انتهى تنفيذ الحي الحكومي بشكل كامل.