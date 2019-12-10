محافظ الوادي الجديد: التعديات وصلت إلى 89 ألف فدان

أكد محافظ الوادي الجديد، أن وزارة الكهرباء انتهت من إنشاء خط كهرباء موازي للخط الحالي بالمحافظة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسيتم تشغيله قبل نهاية العام الحالي، وأن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع المزراعين في الوادي الجديد يخضع للقانون 144، لافتا إلى أنه طرح مباردة لمن يدفع 100 % من مبالغ التقنين يحصل على 50 % خصم من سعر الفدان.



وأضاف محافظ الوادي الجديد، خلال رده على طلبات إحاطة من نواب المحافظة، اليوم الثلاثاء، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وتقنين أسعار الأراضي في الوادي الجديد، أن المحافظة تمثل 46 % من مساحة مصر، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء أوصت بتخفيض أسعار الكهرباء لصغار المستثمرين بالمحافظة، لافتا إلى أن بعد المسافات بين المدن في المحافظة يتسبب في مشكلات كبيرة بالخدمات.



وأوضح أن محافظة الوادي الجديد أنشأت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1959، في إطار خطة تنمية الوادي الموازي، مشيرا إلى أن التنمية بالوادي توقفت عام 1967، إلى أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في مدينة الفرافرة، مؤكدا أن مشروعات التنمية التي أقيمت في المحافظة منذ عام 2014 بلغت نحو 28 مليار جنيه.



وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المحافظة كانت تواجه أزمة في تحديد جهات الولاية، الأمر الذي كان يتسبب في هروب المستثمرين من المحافظة، مضيفا أنه تم وضع خطة استثمار بالمحافظة، وتم تأجير أكثر من 150 ألف فدان زراعات مختلفة، بالإضافة إلى زراعة 85 ألف فدان نخيل.



وأوضح أن المستثمرين الذين يقومون بالزراعات النادرة والنباتات الطبية، يحصلون على الأراضي بالأمر المباشر، نظرا لأهمية هذه الزراعات، مشيرا إلى أن المحافظة كانت تنفق نحو 200 مليون حنيه سنويا على صيانة الآبار المستخدمة في الري، وتم إعداد خطة طموحة لتحويل هذه الآبار للطاقة الشمسية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة بتحويل 60 بئرا إلى الطاقة الشمسية ضمن خطة لتحويل نحو 520 بئرا.



