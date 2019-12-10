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10 عمليات جراحية ومناظرة أكثر من 50 حالة بجامعة سوهاج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:59 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات ورشة عمل "سمرلاد" الدولية العاشرة لجراحات الوجه والرأس، التي نظمها قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتور جمال يوسف رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتورة سامية سعيد رئيس وحدة جراحات الوجه والرأس، بالإضافة إلي نخبة من أساتذة وأطباء كلية الطب.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن تلك الورشة يتم تنظيمها للمرة العاشرة على التوالي داخل الجامعة باستضافة الدكتور"براين سمر لاد" الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا، والذي يعد أحد الخبراء العالميين في هذا المجال، وذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على استضافة الخبراء من الدول المختلفة لتقديم خدمة علاجية متميزة للمرضى من صعيد مصر، وأيضًا لتبادل الخبرات والتجارب لتعليم شباب الأطباء وزيادة معارفهم وخبراتهم المهنية والبحثية، وذلك من أجل تطوير العمل الطبي.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن فعاليات الورشة استمرت على مدار خمسة أيام حيث تم تخصيص يومين لمناظرة الحالات، وثلاثة أيام لإجراء العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن الكلية حريصة كل الحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل علي مدار العام من أجل تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

وقال الدكتور جمال يوسف، إن الخبير العالمي قام بمناظرة أكثر من 50 حالة مرضية، كما قام بإجراء 10 عمليات جراحية معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، وذلك بمشاركة فريق العمل التكاملي بقسم جراحة التجميل بالتعاون مع وحدة التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن، وقسم الأسنان والأطفال، وجراحة المخ والأعصاب وقسم التخدير بالمستشفى الجامعى.

وقالت الدكتورة سامية سعيد إن الورشة ناقشت الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب العيوب الخلقية للوجه والرأس، ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي مع مثل هذه الحالات.

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