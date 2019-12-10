تحصين 133 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالشرقية

تستكمل مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أعمال الحملة القومية الثالثة لهذا العام، للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع، على مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة والتي انطلقت السبت 23 نوفمبر 2019، وقامت بتحصين " 133 ألف و86 رأس ماشية " ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حتى الآن.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورتها علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، وشهدت الحملة إقبال كبير من المواطنين واستجابتهم للحملة وخلال أسبوعين من بدء الحملة.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.