وزيرة الهجرة: المستثمرون انبهروا بإنتاج مدينة الأثاث في دمياط

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماع اليوم مع المستثمرين المصريين والأجانب بمدينة الأثاث في محافظة دمياط جاء بتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المستثمرون انبهروا بالصناعات اليدوية في مدينة الأثاث خلال الزيارة التي قتموا بها، ودور وزارة الهجرة هو علم المصريين بالخارج عن المشروع مدينة الأثاث والترويج لها، وبالفعل جاء اليوم مستثمر أجانبي من الولايات المتحدة.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن المستثمرين شاهدوا المينة علي أرض الواقع للوقوف علي الجهو المبذولة بمدينة الأثاث، وابنهروا بالأذواق وأسعار الأثاث واختاروا التصاميم التي تتلائم مع الذوق الأمريكي، كما يتم المناقشة الآن مع التجار في المدينة لكيفية ا لتعاون بينهما.