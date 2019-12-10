دفاع البرلمان تكرم "عبد العال" وتهديه موسوعة وصف مصر

كرمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك تقديرًا واحترمًا على جهده المبذول من أجل انتظام العمل بالمجلس.



جاء ذلك في أجواء ودية، تم فيها تبادل الحوار والمناقشات، وأهدته موسوعة "وصف مصر"، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس محمد السويدي.



وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة قابلت الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، في إطار اللقاء الدوري السنوي، بهدف تبادل الأفكار في كل ما يتصل، بعمل اللجنة والقضايا المرتبطة بها، ومجلس النواب بشكل عام.



واستهل اللقاء، بإلقاء اللواء كمال عامر، كلمة ترحيبية باسم اللجنة، ليبادله الدكتور علي عبد العال، بكلمة موجة إلى اللجنة حيث أثنى على دورها وعملها وانضباطها، وما يمثله كل منها من دعم للأمن القومي المصري.



وأهدى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع الدكتور علي عبد العال، موسوعة "وصف مصر"، وهو أكبر مؤسسة علمية لا مثيل لها في العالم انتجها 1700 عالم، من علماء الحملة الفرنسية من تخصصات مختلفة عن مصر، تشمل جميع جوانب الحياة، واستغرق العمل فيه منذ 20 عامًا، وقام بترجمته الأديب "زهير الشايب" وبعد وفاته استكملت نجلته رسالته، وقامت بترجمة باقي الأجزاء.