مؤسسات مصرية تبحث تنمية الطفولة المبكرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ورشة عمل، تستمر ليومين لبحث إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور ممثلين عن وزارات "الصحة، التضامن، الثقافة، التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والأزهر الشريف"، وممثلين عن البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء في هذا المجال.



وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مرحلة الطفولة المبكرة هي الركيزة الأساسية لبناء الطفل بشكل عام، لافتة إلى أن الخروج بالاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة هو أمر ضروري ومهم، ويعد حجر الزاوية للعمل على هذه المرحلة والتي يعكف المجلس على إعدادها بالتعاون مع يونيسف وبشراكة الجهات المعنية بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018 - 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



وأشارت العشماوي، إلى أنه تم تشكيل فريق وطني لإعداد سياسات الطفولة المبكرة برئاسة المجلس وبشراكة كافة الجهات المعنية الوطنية وخبراء في هذا المجال، موضحة أن هذه الورشة ستعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، من خلال توافق للآراء، كنموذج تنظيمي محدد يضمن التنسيق الجيد والمساءلة الفعالة.



وشددت العشماوي، على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتأثيرها بكافة المتغيرات، والتي تعمل على تشكيل وعي وإدراك الطفل، مشيرة إلى المحاور الأساسية التي سيتم العمل عليها وهي "الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية للطفل، وكذلك التربية الإيجابية ودور الآباء ومقدمي الرعاية وتأثيرهم في حياة الأطفال"، مؤكدة أهمية الشراكة وتضافر كافة الجهود للخروج باستراتيجية واقعية تضمن تحقيق كافة الحقوق الأساسية للطفل، ولافتة إلى أنه بعد الانتهاء منها سوف يتم مشاركتها مع صناع القرار.



ومن جانبه، أكد أوليفر بيتروفيتش، رئيس قسم صحة الطفل وتنمية الطفولة المبكرة بيونيسف مصر، أهمية مراجعة كافة الاستراتيجيات السابقة وتحليل الوضع الراهن، مشيرا إلى أهمية تشكيل هذا الفريق الذي يعد بداية مهمة وضرورية والخروج بالاستراتيجية لتصبح هى الخطوة الأولى، والتي سيتم ترجمتها إلى خطة عمل واضحة ومحددة بشراكة كافة الجهات.



ومن المقرر أن يتخلل ورشة العمل، العديد من الجلسات والتي على رأسها تنمية رأس المال البشري وبرامج التحول النقدي، وصناعة التغيير لتنمية الطفولة المبكرة، ورعاية التنشئة وتعزيز دور صانعي التغيير، بالإضافة إلى حالة الاستثمار في التغذية لتنمية الطفولة المبكرة.



كما سيتم أيضا إجراء عدد من المناقشات حول الرؤية والهدف والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والأثر من تقديم برامج الأبوة والأمومة من خلال نموذج الاتصال للتغيير الاجتماعي والسلوكي.