"رياضة البرلمان" تطالب بإحالة ملف اتحاد الأثقال للنيابة العامة

طالب الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، بإحالة ملف اتحاد الأثقال إلى النيابة العامة، والضرب بيد من حديد على كل من ارتكب جريمة منع ممارسة نشاط رفع الاثقال، وتجميد الاتحاد دوليًا، وحرمان شباب مصر من تمثيل وطنهم في أكبر المحافل الدولية، والرياضية، والبطولات العالمية، في هذا المجال، وإهمها دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو القادمة، واللجنة سوف تستدعي المسئولين عن اللجنة اللأولمبية لمناقشة هذا الملف.



وأضاف "حسين" على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة ناقشت أربعة طلبات إحاطة تقدمت بطلب منهم، ووتقدم كل من النواب رضوان الزياتي، وسمير البطيخي، ومحمد أحمد فؤاد بطلبات ممثالة بشان تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال دوليًا، والآثار السلبية المترتبة عليه.



وقال "حسين" أن مصر تتميز في لعبة رفع الاثقال، وكانت شبه ضامنة لعدد من الميدليات الأولمبية؛ لوجود أبطال متميزين، وعلى رأسهم البطل محمد إيهاب، وسارة سمير وغيرهم، وبعد ما حدث تبخر حلم هولاء الأبطال في تمثيل مصر، والحصول على ميدليات أولمبية، كما خسرت مصر الكثير وأهمها رفع العلم المصري في أكبر محفل رياضي عالمي، وهو أمر كارثي.



وطالب النائب بفتح ملف إهدار المال العام باتحاد رفع الأثقال، وتقديم كل من ارتكب جريمة في حق الوطن، وحق شباب مصر إلى النيابة العامة، وأشار إلى أن مجلس النواب سيتابع هذا الملف، ولن يقف مكتوف الأيدي حيال ما حدث؛ لأن هذا جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.