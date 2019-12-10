شاهد.. الملك سلمان في حديث مع رئيس وزراء قطر جالسًا بجواره

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس وزراء قطر، الذي وصل إلى الرياض منذ قليل، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ40 من قمة مجلس التعاون الخليجي، بحضور كافة دول الخليج الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان".

في صورة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو 2017، نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورًا للحظة استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، وهو جالس جنبًا إلى جنب بجوار العاهل السعودي.كما نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو لحديث جانبي بين الملك سلمان ورئيس الوفد القطري على هامش أعمال القمة الخليجية بالرياض التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء.