الأمن يعيد طفلة تائهة إلى أهلها في الأقصر

عثرت الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الممشى السياحي بدائرة قسم شرطة الأقصر، على طفلة حال وقوفها منفردة في حالة ذعر، حيث تبين أنها تائهة من أهليتها أثناء رحلة مدرسية لمدينة الأقصر وسط زحام المارة من المواطنين.



على الفور، تم تقديم الرعاية اللازم للطفلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن أهليتها، حيث أمكن تحديد هويتها، والتوصل إلى والدها، وتم تسليم الطفلة له وتعهد بحسن رعايتها.



ومن جانبه، أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره للدور الإنساني الذي قام به رجال الشرطة في التواصل معه وإعادة ابنته له.