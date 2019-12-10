ضبط 1020 طن أسمدة مغشوشة بمصنع في القليوبية

نجحت شرطة البيئة بوزارة الداخلية في ضبط 1020 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة بداخل مصنع للأسمدة بدون ترخيص، في القليوبية.



أكدت تحريات شرطة البيئة إنشاء أحد الأشخاص مصنع عشوائي بدون ترخيص، بناحية العكرشة بمركز شرطة الخانكة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع بحملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتم ضبط ثلاثة من العاملين، وضُبط بداخله خط إنتاج كامل غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، كمية وزنت 450 طن منتج نهائى من الأسمدة المغشوشة والمقلدة معبأ ومعد للتداول، كمية وزنت 50 طن منتج نهائى من الأسمدة المغشوشة والمقلدة معدة للتعبئة، كمية وزنت 520 طن مواد خام مجهولة المصدر، كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة المنسوبة لشركات تصنيع الأسمدة والكيماويات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.