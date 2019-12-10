السيطرة على حريق بمحل حلوى بالبحيرة

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على نشوب حريق بمحل حلوى بجوار ميدان لفظ الجلالة بوادي النطرون.



البداية عند تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد ياسر طوسن المقرحى مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بنشوب حريق داخل محل حلوى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني، وبالفحص تبين إصابة "أحمد فهمي محمد"، 55 سنة، مقيم وادي النطرون، بحريق من الدرجة الأولى باليد اليمنى، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب لمستشفى وادى النطرون العام لتلقى العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.