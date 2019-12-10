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الثقافة

رئيس"الفني للمسرح" ينعي سمير سيف: أفلامه شكلت وعى أجيال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:38 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين، ببالغ الحزن والأسى، المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، أحد عمالقة السينما المصرية والمؤثرين في تاريخها السينمائي والفني، الذي بنى بفنه وعي وفكر أجيال بأفلامه أو بتلامذته الذين درسوا فن السينما وأتقنوه من خلاله.

وتابع: أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام، قدم أعمالًا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتى مع النجم الكبير عادل إمام،وتعاون مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الراحل أحمد زكى في فيلم "معالى الوزير"، ومع النجم الراحل نور الشريف في فيلمى "غريب في بيتى، وعيش الغراب".

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