سى إن إيه: المصالحة بين الرباعى وقطر لن تحدث فى قمة واحدة

قالت شبكة «سى إن إيه» الآسيوية، اليوم الثلاثاء، إن آمال المصالحة بين دول الرباعى وقطر كانت عالية بعد ظهور بوادر ذوبان الجليد بين قطر وحلفائها السابقين، على الرغم من رفض الدوحة الاستجابة لمطالب البلدان المقاطعة.



وذكر مراقبون، أنه بعد دعوة العاهل السعودي سلمان إلى تميم بن حمد، قال وزير الخارجية القطري إن هناك "بعض التقدم" في المحادثات مع الرياض، وفي خطوة أخيرة الشهر الماضى، أرسلت الدول الثلاث فرقًا إلى بطولة إقليمية لكرة القدم استضافتها قطر، مما أدى إلى تكهنات بحدوث انفراجة دبلوماسية وشيكة، فيما قال بعض المراقبين إن القمة قد تمهد الطريق لـ"مؤتمر مصالحة".



بينما قال فريق آخر من المراقبين، إن الملك سلمان كان يتبع البروتوكول فقط، وقد دعا الزعيم القطري إلى قمة العام الماضى أيضًا، بينما رفض الأمير القطري العام الماضي تلك الدعوة وأرسل ممثلًا بدلًا من ذلك، كما كان عليه الحال في قمة أخرى منذ اندلاع الأزمة في عام 2017، كما توقع محللون، وفقًا لـ«سي إن إيه»، بأنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات لإنهاء هذا المأزق.



فقد قالت كريستيان أولريخسن، زميلة معهد بيكر بجامعة رايس في الولايات المتحدة، إن إنهاء الخلاف في الخليج هو عملية تدريجية للمشاركة والحوار، وليس شيئًا يمكن حله في اجتماع قمة واحد بمفرده.



وكانت الكتلة التي تقودها الرياض، قد قالت مرارًا وتكرارًا إن الأزمة لن تنتهى إلى أن تقبل قطر قائمتها المؤلفة من 13 طلبًا، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة وتقليل العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في أراضيها، بينما رفضت الدوحة حتى الآن هذا المطلب.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لن يحضر قمة الخليج في الرياض، مما يضعف آمال المصالحة بين الدوحة وتكتل تقوده السعودية.



وقطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، جميع العلاقات الدبلوماسية والنقل مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعمها المتطرفين وتوثيق العلاقات مع طهران.



فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن تميم عين رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على رأس الوفد القطري إلى قمة مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء.