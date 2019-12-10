تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة سماع دوي انفجار في القاهرة، حيث تبين أن وراء ذلك تسرب غاز من تنك أكسجين من معهد دراسي في عين شمس.



وتبين حدوث تسريب بتنك أكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس نتج عنه سماع دوى انفجار، وتم السيطرة على الموقف، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.



