الوزراء يوافق على 3 قرارات تخصيص أراض للنفع العام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بتخصيص أراضي للنفع العام، أولها قرار بالموافقة على تخصيص مساحة 260.32 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية إسنا، محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.



ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية، القطعة الأولى بمساحة 5.42 فدان ناحية الناصرية - برنشت - محافظة الجيزة، والثانية بمساحة 5.25 فدان ناحية برنشت، محافظة الجيزة.



كما وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ساقلتة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.