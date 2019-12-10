ضبط لص سرقة محتويات السيارات في الجيزة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يسرق محتويات السيارات من هواتف محمولة ومبالغ مالية.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط "أشرف. م"، عاطل، في سرقة محتويات السيارات المركونة بالشوارع.



بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد من السرقات باستخدام أسلوب كسر الزجاج في سرقة السيارات، وأرشد عن المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.