حزب المصريين الأحرار ينعى مخرج الروائع سمير سيف

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، المخرج الكبير سمير سيف، الذي وافته المنية أمس تاركًا حزمة كبيرة من روائع الأفلام تتحدث عنه.



ويتقدم الحزب بخالص العزاء إلى أسرة المخرج الراحل، وكل تلاميذه وأحبائه، داعين الله يرسل التعازي لقلوبهم.



ومن جانبه قال الفنان القدير طارق الدسوقي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالحزب، "بمزيد من الحزن والأسى ننعى المخرج الكبير، صاحب البصمة في تاريخ السينما المصرية، والتميز بأفلام الأكشن".



وأضاف "الدسوقي" أن المخرج الراحل عرف بأنه أحد القلائل المعروفين بالثقافة العالية والمعرفة، وعمل مدرسًا للإخراج في الأكاديمية البحرية.



واختتم "الدسوقي" حديثه قائلًا: "لم نعمل سويًا، لكن حضرت له العديد من الندوات التي أظهرت مقدار معرفته العالية، برحيله خسرت السينما المصرية كثيرًا، وما علينا إلا أن ندعو له بالرحمة ونسأل الله الصبر والسلوان لأسرته".