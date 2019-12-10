حبس عاطلين بتهمة ترويج مخدر الآيس في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقتى الشيخ زايد وبولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



واعترف المتهمان بحيازتهما 50 جرامًا من مخدر الآيس، وأنهما يجلبان المخدر من محل إقامتهما في بولاق الدكرور، لترويجه على عملائهما بالشيخ زايد.



وأضاف المتهمان أنهما يروجان المخدر بمنطقة الشيخ زايد، لكون عملائهما من الأثرياء، بسبب ارتفاع قيمة مخدر الآيس الذي تخصصا في الاتجار به، وأرشدا عن هوية عاطل وراء تزويدهما بالمخدر فى بولاق الدكرور، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.



وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 50 جرامًا من مخدر الآيس، وهاتفا محمول، ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.