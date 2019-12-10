أكاديمية الأوقاف تطلق مشروع المائة عالم.. يناير المقبل

قال وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستطلق أحدث وأهم وأقوى برامجها في الخطاب الديني وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا، قصد تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعي في القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار في مجال اختصاصه.



وأضاف أن التأهيل يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته في الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم بإذن الله تعالى، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم.



وأوضح أن البداية ستكون بمائة إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات سيرة ومسيرة وأداء علميًا ودعويا وميدانيًا، واستعدادا للعطاء والتعلم الذاتي، والتفاني في العمل وفي حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم في الداخل والخارج إذا تطلب الأمر، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب، مع إشراكهم في المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية إنما ستشمل كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير.



وأكد وزير الأوقاف أنه سيشرف على هذا البرنامج بنفسه خطوة بخطوة من بداية الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا، وسيتم إطلاق البرنامج يناير المقبل ٢٠٢٠، وسيعلن خلال أيام عن ضوابط التقدم والالتحاق بالبرنامج.