سقوط 3 متهمين بغسيل 35 مليون جنيه من أموال المخدرات

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة وبعد التربح بمبالغ مالية كبيرة يتم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة، بمدينة السلوم في مطروح.



وتبين أن التشكيل ضم متهمين أسسا أنشطة تجارية وعقارات وسيارات فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.



كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لاتجارها في المواد المخدرة وتربحها وجمعها مبالغ مالية كبيرة ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، في الإسكندرية.



وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.