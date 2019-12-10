كلب يعقر 10 أشخاص من أبناء جريس بالمنوفية

تعرض 10 أشخاص من أهالى قرية منشأة جريس، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لعقر كلب ضال، " وقد تم نقل المصابين لمستشفى أشمون العام، لتلقى العلاج اللازم.



واشتكى أهالى القرية من عدم وجود مصل بالمستشفى العام بأشمون، ولذلك تم تحويل المصابين إلى "مستشفى الباجور"، ممايعرض حياة المواطنين للخطر وقد طالب الأهالي المسئولين بتوفير المصل في مستشفى أشمون لعدم حدوث كارثة حقيقية.



وكان قد تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بقيام عدد من الأهالي الإبلاغ عن وجود كلب "ضال" يعقر المواطنين بأحد شوارع القرية.