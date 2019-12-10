أستاذ التمويل: مبادرة الحد الأدنى للأجور تحل الثغرات وتلزم كل أجهزة الدولة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة خاصة بالحد الأدنى للأجور سيجعل كل أجهزة الدولة ملتزمة به.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن المبادرة تحل الثغرات التي تخص ظروف التعيين والجهات المختلفة للهيكل الداخلي للجهاز الإداري للدولة مما دفع الحكومة للتعامل معها بشكل تدريجي مؤخرًا.



وأكد أستاذ التمويل، أن وزارة المالية تسعى لأن تكون كل القرارات المتخذة متاحة للتنفيذ على الجميع حتى يستفيدوا منها ولكن بعض أجهزة الدولة لم تكن تنفذ القرارات وهو ما سيتغير مع المبادرة، لافتا إلى أنه لا بد من مقاطعة أى جهة أو مؤسسة من قبل وزارة المالية معترضة على قرارات متخذة على الدولة ككل.