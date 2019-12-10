حملات للتبرع بالدم في أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة كلية الشرطة.



وأكد الطلاب المشاركون في الحملة حرصهم على التبرع بدمائهم بدافع التضحية والفداء من أجل سلامة وأمن أفراد الشعب المصرى العظين وخاصةً المرضى والمصابين، وتأتى رغبتهم فى التبرع امتدادًا لتضحيات وعطاء رجال الشرطة الأوفياء عبر كل الأجيال.



ونسقت مديرية أمن المنوفية مع قطاع الخدمات الطبية تنظيم حملة للتبرع بالدم شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بالمنوفية، من منطلق دورهم المجتمعى وحرصهم على مد جسور التواصل الإجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.



ومن جانبهم، أعرب القائمون على حملات التبرع بالدم عن شكرهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرات الهادفة والتى تؤكد عظمة وتضحيات جهاز الشرطة بكامل هيئته خدمةً لشعب مصر العظيم.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.