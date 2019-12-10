محمد بن راشد يصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الذي وصل إلى المملكة، منذ قليل، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ40، بالعاصمة السعودية "الرياض".



وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الإثنين، اجتماع لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب، بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.