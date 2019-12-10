الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن راشد يصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الذي وصل إلى المملكة، منذ قليل، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ40، بالعاصمة السعودية "الرياض".

وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الإثنين، اجتماع لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.

وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب، بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

قامع الحريات.. ماذا كان يفعل مرسي في موقع "إخوان أونلاين"؟

منذ يوم

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضبط مزرعة "ماريجوانا" بـ80 مليون جنيه في الدقي

منذ حوالي 19 ساعة

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

الصور

image description

إحالة مسئولين في مجمع باحثة البادية بمطروح للتحقيق

image description

وزيرة التخطيط ومحافظ الوادى الجديد يبحثان دعم المشروعات التنموية

image description

محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات بجميع المراكز

image description

حملة نظافة مكبرة بشوارع المنصورة وطلخا لليوم السابع على التوالي

image description

رصف وتأهيل الطرق الداخلية بمركز ديروط بأسيوط

الأكثر قراءة

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

زير الزراعة: نسعى لإنتاج أصناف تقاوى جديدة

ناشيونال بوست: مصر تسعى للحصول على ضمانات "مكتوبة" بشأن سد النهضة

رئيس"المعاشات" يطالب بمشروع قانون لحل أزمة العلاوات الخمس

"بدون فصال" ifix أول تطبيق الكترونى لبيع الهواتف المستعملة

منوعات

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

تاريخ الكفاح من أجل المرأة في معرض بالمكتبة البريطانية

كشكول

مدير "الفنية العسكرية" ووزير القوى العاملة يشهدان حفل تخرج نجليهما بالجامعة البريطانية

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة ودعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى

"الصدق والإدخار".. و6 آخرين لتعليم طفلك قيم الحياة

استمرار توعية طلاب المدارس بطرق انتقال العدوى على مدار العام

إسلام سياسي

تقرير يكشف تدخلات قطر في شئون الدول العربية ودعمها الجماعات الإرهابية

بعد طرده.. هل سيعود داعش للعراق؟

"الطيور الانتحارية وتفخيخ الحيوانات".. استراتيجية داعش الجديدة بعد هزائمه المتكررة

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

خاص.. اللائحة الجديدة لأندية الأدب بعد اعتمادها

رئيس"الفني للمسرح" ينعي سمير سيف: أفلامه شكلت وعى أجيال

"الطوق والأسورة" كامل العدد بقاعة الفن الرابع بتونس (صور)

هدى عطية: مؤتمر أدباء مصر فكرة قيمة أرفض إلغاءها

صفحتنا ع الفيس بوك