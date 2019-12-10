تقرير يكشف تدخلات قطر فى شئون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية

أعدت مؤسسة "ماعت جروب" تقريرًا بالفيديو يكشف أكاذيب النظام القطري، وتدخلاته المستمرة فى شئون الدول العربية، من أجل مصالحه الشخصية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، وأكد التقرير أن قطر لم تترك أى دولة، إلا وتتدخل في شئونها الداخلية، فمنذ منتصف التسعينيات، وهي تبحث عن المتطرفين لرعايتهم ودعمهم لتهديد الدول العربية.



وكشف التقرير من خلال شهادات، أن قطر كان لها تواصل صريح مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وتوفر له الدعم الكامل والملاجئ لهم، حيث رصد التقرير وقائع تدخلات قطر في شئون الدول العربية، وأبرزها التآمر ضد السعودية، وتشويه صورتها بالخارج من خلال المنظمات الإرهابية الخارجية، حيث أظهر تسريبًا صوتيًا لوالد تميم بن حمد، وهو يؤكد صحة تدخلات قطر فى الشئون الداخلية للسعودية؛ بهدف تدميرها وتهديد أمنها، وجعل قطر مصدر إزعاج لها.



وأوضح التقرير أن قطر حرضت ضد الكويت على مدار عقود، وفي مصر دعمها الكامل للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتوفير كل وسائل الدعم لها، من أجل بث الفوضى والتخريب في مصر، وتوفير الأسلحة للإرهابيين في مصر، من أجل إحداث حالة من الإرهاب المستمر داخل البلاد.