منى زكي تنعى سمير سيف بكلمات مؤثرة (شاهد)

نعت الفنانة منى زكي، المخرج الكبير سمير سيف الذى غيبه الموت مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.



ونشرت منى زكي صورة له، وعلقت بكلمات مؤثرة قائلة: "في ناس عمرها ما هتتنسي، كتبت اسمها في قلوبنا، أستاذ سمير سيف من الناس دي. ربنا يرحمك يا أستاذ سمير ويخللي كل فيلم عملته في تاريخك فرصة للناس عشان تفتكرك وتدعيلك".



يُشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".