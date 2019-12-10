الأمن العراقي يطلق الرصاص والقنابل لتفريق المتظاهرين

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز لتفريق متظاهرين في شارع الرشيد ببغداد، وذلك بعد أن قطع المحتجون العراقيون، ودخل الآلاف من عشائر الفرات الأوسط الآن لساحة التحرير في بغداد.



ونقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، انتشار مكثف لعناصر من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في محيط ساحة التحرير ببغداد لحماية المتظاهرين.



واستمرت، الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وتأخذ طابعا تصعيديا من أجل الضغط على النظام السياسي للإسراع بتحقيق المطالب.



أما في كربلاء، فتستمر محاولات المحتجين لاقتحام مبنى المحافظة، والقوات الأمنية تتصدى لهم.



