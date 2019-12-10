عبدالعال لـ الشيوعي الفيتنامي: نتطلع لتعزيز العلاقات التجارية

استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الإثنين، بمقر مجلس النواب، فام مينه شين، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي والوفد المرافق له، بحضور السيد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور حسين عيسى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفيتنامية وعدد من أعضاء الجمعية.

واستهل الدكتور عبد العال المباحثات بالترحيب بالوفد الفيتنامي، فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى أن مصر يربطها بفيتنام علاقات تاريخية، تتسم بالود والصداقة والاحترام المتبادل، تمتد لأكثر من 55 عامًا، حيث كانت مصر ضمن الدول القليلة التى بادرت بفتح سفارة لها في العاصمة الفيتنامية هانوى عام 1963.

كما أكد الدكتور عبدالعال على أن زيارة الوفد الفيتنامي اليوم هي إضافة هامة لرصيد العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، والتى شهدت زخمًا فى السنوات الأخيرة بعد زيار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فيتنام فى عام 2017، واستقبال الرئيس الفيتنامى الراحل تشان داى كوانج فى مصر عام 2018، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع فيتنام فى المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، حيث أن مجلس النواب لديه جمعية صداقة برلمانية مع البرلمان الفيتنامى.

وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أكد الدكتور عبدالعال أن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع فيتنام، بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وحجم وثقل البلدين إقليميًا ودوليًا، داعيًا الجانب الفيتنامي إلى المزيد من انفتاح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية، ودفع الاستثمارات الفيتنامية إلى السوق المصرى الواعد، منوهًا إلى استعداد مصر لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

واستعرض الدكتور عبدالعال بعض التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة وكيفية التغلب عليها، مؤكدًا أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة ومهمة في مسيرة التنمية الشاملة.



من جانبه، أعرب فام مينه شين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي عن سعادته البالغة والوفد المرافق له بوجودهم فى مصر، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما تاريخ طويل من العلاقات الطيبة والمتميزة، التى يمكن البناء عليها للوصول إلى الشراكة الاستراتيجية بينهما.





وأشاد بالتجربة المصرية فى استعادة مؤسسات الدولة وفي تنمية وتطوير كافة مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حاليًا، باعتبارها نموذج يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة، وشدد على أن وجود البرلمان المصري من ضمن عوامل الاستقرار المهمة في البلاد. وقدم التهنئة للجانب المصري على ما حققته مصر من استقرار وتنمية واستعادة لدورها على المستويين الإقليمي والدولي، وأشاد بشكل خاص برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وأكد على أن الجهود المبذولة في هذا الشأن من الرئيس السيسي "مشرفة".



كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين، فى المحافل الدولية، وأهمية تبادل الخبرات فى المجال التشريعى والبرلماني، مشيرًا إلى أن فيتنام حريصة على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى المجالات كافة، وأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، باعتبار مصر شريكًا هامًا، فضلًا عن دورها المحورى والريادي في محيطها الإقليمي والدولي.