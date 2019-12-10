مشهد إعدام طومان باي في "ممالك النار" (فيديو)

تصدر مشهد إعدام السلطان "طومان باي" الذي جسد شخصيته الفنان "خالد النبوي" بمسلسل "ممالك النار" تريند موقع جوجل، وذلك بعد إذاعة الحلقة الأخيرة من العمل أمس، بإعدام السلطان طومان باي.



وتعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار" هي الأكثر مشاهدة في العالم العربي ليلة أمس الإثنين، حيث تفاعل الكثير من الجمهور مع أبطال المسلسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الحلقة مباشرة.



ونشر حساب قناة MBC1 بموقع YouTube مشهد شنق "طومان باي"، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار".



ورغم أنه كان وشك الخضوع لحكم الإعدام، يظهر "طومان" مبتسمًا، ويردد شهود نهايته خلفه آيات سورة الفاتحة، ويودعه الأطفال، قبل أن ينفذ فيه الحكم.



والمسلسل تدور أحداثه حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باي"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بداية القرن السادس عشر.



"ممالك النار" هو باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.