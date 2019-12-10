هبة هجرس: المرأة المعاقة تواجه عنفًا يزيد 10 مرات عن نظيرتها العادية (فيديو)

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، إن أشكال العنف قبل بدء الحملات المكثفة قبل تولي المجلس القومى للمرأة المسئولية لم تكن مصنفة، منوهة بأن التوعية بالعنف رفعت درجة وعي المرأة بما يُمارس ضدها.



وأضافت "هجرس"، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم التوعية بداية من المدارس لأن تلك هي مرحلة تكوين الفكر والرأي ومن السهل التأثير على الطفل وقتها، ويتم غرس الأفكار السليمة لدى الأطفال.



وأكدت "هجرس"، أن الإحصائيات العالمية كشفت أن المراة ذات الإعاقة تواجه 10 مرات عنف يزيد عن العنف التي تواجهه المراة غير ذات الإعاقة، مشيرة إلى أن مواجهة التحرش له عدة طرق وسبل، ويعتمد على درجة وعى المرأة وقدرتها فى الدفاع عن نفسها.