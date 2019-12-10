رئيس كوريا الجنوبية في قمة ثلاثية مع بكين وطوكيو

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه-إن سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين، لحضور محادثات قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان من المقرر عقدها 24 من الشهر الجاري.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج، قولها في مؤتمر صحفي دوري، إن الرئيس مون، من المقرر أن يزور الصين يومي 23 و24 ديسمبر، مضيفة أن محادثات القمة الثلاثية لهذا العام ستجرى يوم 24 في مدينة تشنجدو بالصين.



ويشارك في القمة الثلاثية، الرئيس مون، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وقالت كو: "إن الزعماء الثلاث سيركزون في المشاورات على سبل التعاون العملي بين الدول الثلاث ومجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية".



وأفادت بأن الرئيس مون سيقيم الوضع الأمني الأخير في شبه الجزيرة الكورية وسبل التعاون الثلاثي لنزع السلاح النووي، وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



ويسعى مون لإجراء محادثات قمة ثنائية مع كل من الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أثناء زيارته إلى الصين، وفقا لمصادر.