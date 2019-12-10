حبس تاجري مخدرات في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد ببيع عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان المتهمين، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 75 جرام هيروين وحشيش، و119 قرصًا مخدرًا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.