"قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية" بالمعهد الفرنسي.. السبت

يستضيف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، الحلقة الرابعة والثلاثون من سيمنار "قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث" بالتعاون مع آداب كفر الشيخ، بمقره، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري.



عنوان المداخلة هو "اليوميات مصدر للتأريخ، مذكرات النفي نموذجا"، ويتحدث فيها الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الدراسات الأرشيفية بجامعة القاهرة، والقائمون على السيمنار كفريدريك أبيكاسيس (IFAO)، مجدى جرجس بجامعة كفر الشيخ).



"مذكرات النفي".. يوميات كتبها السياسي المصري مصطفى النحاس الرئيس الثاني للوفد المصري ورئيس وزراء مصر لعدة مرات في الفترة ما بين عامي 1927 و1952، وتغطي هذه اليوميات جزءًا من فترة نفيه مع سعد زغلول وأربعة أخرين من قادة الوفد المصري إلى جزيرة سيشيل في ديسمبر عام 1921، وقد تم اكتشاف هذه اليوميات بالمصادفة منذ خمسة أعوام، وتكشف اليوميات عن تفاصيل حياة مجموعة المنفيين والقضايا التي كانت تشغلهم وعلاقتهم بالأحداث السياسية في مصر في هذه الفترة، كما تكشف اهتمامهم بالقضايا الدولية المشتعلة في تلك السنوات التي أعقبت تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى.



عماد أبو غازي، أستاذ وثائق متفرغ بجامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، صدرت له ستة كتب في مجال التاريخ والوثائق، اشترك في تأليف كتاب عن "مسيرة المرأة المصرية"، ونشر أكثر من 60 بحثًا في مجالات التاريخ والآثار والوثائق والأرشيف والقضية الفلسطينية وقضايا المرأة والسياسات الثقافية، ويمارس الكتابة الصحفية منذ السبعينيات.