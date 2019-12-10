الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية" بالمعهد الفرنسي.. السبت

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
المعهد الفرنسي للآثار
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية
آلاء حسن
طباعة
يستضيف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، الحلقة الرابعة والثلاثون من سيمنار "قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث" بالتعاون مع آداب كفر الشيخ، بمقره، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري.

عنوان المداخلة هو "اليوميات مصدر للتأريخ، مذكرات النفي نموذجا"، ويتحدث فيها الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الدراسات الأرشيفية بجامعة القاهرة، والقائمون على السيمنار كفريدريك أبيكاسيس (IFAO)، مجدى جرجس بجامعة كفر الشيخ).

"مذكرات النفي".. يوميات كتبها السياسي المصري مصطفى النحاس الرئيس الثاني للوفد المصري ورئيس وزراء مصر لعدة مرات في الفترة ما بين عامي 1927 و1952، وتغطي هذه اليوميات جزءًا من فترة نفيه مع سعد زغلول وأربعة أخرين من قادة الوفد المصري إلى جزيرة سيشيل في ديسمبر عام 1921، وقد تم اكتشاف هذه اليوميات بالمصادفة منذ خمسة أعوام، وتكشف اليوميات عن تفاصيل حياة مجموعة المنفيين والقضايا التي كانت تشغلهم وعلاقتهم بالأحداث السياسية في مصر في هذه الفترة، كما تكشف اهتمامهم بالقضايا الدولية المشتعلة في تلك السنوات التي أعقبت تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى.

عماد أبو غازي، أستاذ وثائق متفرغ بجامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، صدرت له ستة كتب في مجال التاريخ والوثائق، اشترك في تأليف كتاب عن "مسيرة المرأة المصرية"، ونشر أكثر من 60 بحثًا في مجالات التاريخ والآثار والوثائق والأرشيف والقضية الفلسطينية وقضايا المرأة والسياسات الثقافية، ويمارس الكتابة الصحفية منذ السبعينيات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

قامع الحريات.. ماذا كان يفعل مرسي في موقع "إخوان أونلاين"؟

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

منذ حوالي 7 ساعات

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

الصور

image description

تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

image description

حقيقة تاريخ العثمانيين المزور عن حربهم ضد الفرنسيين بالقصير

image description

10 صور ترصد استعدادات ساحرة الجنوب لاستقبال منتدى السلام

image description

روز اليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

الأكثر قراءة

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

«عش الحرامية».. شرطة الغردقة تضبط زوجين «سرقوا بعض»

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

صحيفة أمريكية: التعجيل برئاسية الجزائر بداية لعودة الفوضى

"اطلب فاتورتك.. تضمن حقك".. حملة لبناء الوعي الضريبي

"ترامب عجوز متستر" وتكلم اليابانية بدون مُعلم.. أبرز التريندات العالمية

مشروعات قناة السويس وتحذيرات رئيس البرلمان الأبرز في صحف الثلاثاء

منوعات

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

تاريخ الكفاح من أجل المرأة في معرض بالمكتبة البريطانية

كشكول

اكتساح طلاب مصر بطولة UC MAS العالمية فى الدورة 24 بكامبوديا

التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني للأبنية التعليمية في مجالات تخطيط القوى العاملة

انطلاق الفوج الحادي عشر من جامعة قناة السويس لزيارة مصنع الطائرات

هيئة الرقابة المالية تتبرع بـ10 مليون جنيه لدهم مستشفى الحسين الجامعي

إسلام سياسي

"الطيور الانتحارية وتفخيخ الحيوانات".. استراتيجية داعش الجديدة بعد هزائمه المتكررة

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعًا

رئيس المهرجان الدولى للفيلم الوثائقى: التصوف أصبح ضرورة عالمية وإنسانية

قيادى صوفى تونسى: لدينا طرق صوفية تقودها النساء والسلفيين متطرفين

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية" بالمعهد الفرنسي.. السبت

خالد جلال ناعيًا المخرج سمير سيف: "النبلاء لا يرحلون"

رئيس "التنمية الثقافية" ناعيًا سمير سيف: فقدنا أحد أهم مخرجي السينما

التفاصيل الكاملة لافتتاح فعاليات الدورة 34 من مؤتمر أدباء مصر ببورسعيد (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك