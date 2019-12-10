منة شلبي: وصولي إلى البطولة لم يكن سهلًا.. وهذا أحدث أعمالي

أكدت الفنانة منة شلبي أن وصولها إلى البطولة لم يكن سهلا أبدًا، لأنها مرت بمراحل صعبة في مشوارها الفني.



وقالت منة شلبي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنها دائمًا ما طمحت طوال مشوارها الفني الممتد على مدى 19 عامًا، لتكون شخصية مهمة جدًا في صناعة السينما.



وأضافت "منة" أن الموضوع ليس بطول المشوار الفني، بل بتأثير الأدوار التي تقدمها، مشيرة إلى أن كل مرحلة من عمرها استفادت منها وساعدتها كثيرًا في تكوين رؤيتها لعالم صناعة السينما.



عبرت "منة" عن عدم قلقها من عرض مسلسلها الجديد "كل أسبوع يوم جمعة" على منصة إلكترونية؛ لأن الفكرة والسيناريو الجيدان يفرضان أنفسهما على الساحة.



وأكدت "منة" أن المستقبل هو للمنصات الإلكترونية، ومسلسلها الجديد فيه تفاصيل ستجذب انتباه الجمهور، مشيرة إلى أن المسلسل رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمعالجة الدرامية قدمها إياد إبراهيم، كما كتب السيناريو والحوار مع محمد هشام، وسمر عبد الناصر، ومن إخراج محمد شاكر، وهو مؤلف من 10 حلقات فقط.



اختتمت "منة" حديثها مؤكدة أن تركيزها في الوقت الحالي على "كل أسبوع يوم جمعة"، ولا تعرف إن كانت ستتواجد في الفترة المقبلة في عمل آخر أم لا.