إحالة قاتل نجلي عمه في الفيوم للجنايات

أمرت النيابة العامة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل نجلي عمه، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالقتل العمد.



كانت نيابة الفيوم الكلية انتهت من التحقيقات الخاصة بالقضية المتهم فيها "يوسف شعبان عساف" 41 سنة، بقتل نجلي عمه "عادل عساف" 54 سنة، حلواني، وشقيقه "عصام" 40 سنة، عامل.



ووجهت النيابة للمتهم اتهام القتل العمد للمتهم، فيما تم توجيه تهمة التحريض لابن خالته سيد عساف.



وبدأت تفاصيل تلك القضية التي هزت أرجاء محافظة الفيوم حينما أطلق المتهم النار من طبنجة على نجلي عمه المجني عليهما فأرادهما قتيلين في الحال؛ بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.



وفر المتهم هاربًا حتى نجح رجال المباحث في القبض عليه،واعترف أمام النيابة بارتكاب جريمته ومثلها، فتم حبسه على ذمة التحقيقات.