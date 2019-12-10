ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شقة سكنية، وكشف أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الشرابية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.