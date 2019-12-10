أروى جودة تقتحم عالم الغناء بمينى ألبوم

انتهت الفنانة أروى جودة من تسجيل أغنية سينجل في بيروت مع الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي، في أول تجربة لها في عالم الغناء، حيث من المقرر أن يضمها "رياشي" لألبومه الغنائي الجديد، فيما تفكر أروى في تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بعد طرح الألبوم.



وعلمت "الدستور" أن أروى جودة قررت اقتحام مجال الغناء حيث تفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة.



وتعكف أروى على اختيار كلمات عدد من الأغانى لتقديم مينى ألبوم خلال عام 2020 يتضمن 5 أغنيات، وتتعاون خلال هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين في مصر ولبنان.



على جانب آخر، تنتظر أروى عرض فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" في موسم رأس السنة المقبل، والذي تشارك فيه أمام الفنانة هيفاء وهبي، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير جميع مشاهدها، وتظهر أروى ضمن أحداث الفيلم بدور أحد أفراد العصابة.