"صباح البلد" ينعى المخرج الراحل سمير سيف (فيديو)

نعى برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، المخرج الكبير سمير سيف، والذى وافته المنية مساء أمس الإثنين.



وكان المخرج الراحل، بدأ حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام ١٩٧٦، ثم "قطة على نار" بعده بعام وذلك مع الفنان نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام ١٩٧٨ فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".



ويعد المخرج الراحل، واحدًا من كبار مخرجى السينما المصرية، حث تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار الفنانين، ووصلت أعماله الفنية إلى 200 عمل، وظل لآخر حياته يمارس الإخراج ويدرسه في معهد السينما ومعظم الجامعات الأجنبية العاملة في مصر.



رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز الـ٧٢ عامًا، بأزمة قلبية مفاجئة.