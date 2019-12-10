الأردن تستضيف حفل اطلاق التقرير الإقليمي لرصد العدالة بين الجنسين

تُشارك الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في حفل إطلاق التقرير الإقليمي حول: "العدالة بين الجنسين والقانون في منطقة الدول العربية"، الذي يُنظمه كلًا من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا)، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمّان.



ويستهدف التقرير الذي أعده الجهات الأربع تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة من العنف في العالم العربي، وإبراز النجاحات المتحققة على المستوى الوطني في الوصول الى العدالة بين الجنسين، وكشف الثغرات التي على الدول النظر فيها لتتمكن من تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.



ويقدم التقرير تحليلا لمعرفة ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تُعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

