"القومي للإعاقة": الاهتمام بالمرأة يجعل المجتمع يتقدم للأمام (فيديو)

قال الدكتور أشرف مرعي، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام شيء يهم المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن الكثير يتساءل حول الاهتمام بقضايا المرأة، ولكن الحقيقة أن الاهتمام بنصف المجتمع وهي المرأة يجعل المجتمع يتقدم للأمام.



وأضاف "مرعي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العنيف والتمييز ضد المرأة يؤدي لتأثر المجتمع، موضحًا أن المجلس القومي للمرأة كان يستهدف الطلاب في المرحلتين الإعدادي والثانوي للحديث عن العنف ضد المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعنف ضد المرأة بشكل عام.



وأكد "مرعي"، أن مبادرة "يلا نحميها" تستهدف جيلًا جديدًا نأمل أن يفتح عينه على أهمية مناهضة هذا العنف، موضحًا أن العنف ضد المرأة هو سلوك فردي ارتبط بعادات اجتماعية وسلوكيات خاطئة وثقافة ضد المرأة، لذلك لابد من توعية الجيل الجديد بمناهضته، وحماية المرأة مسئولية المجتمع ككل.