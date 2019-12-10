شقيقان يمزقان جسد سائق بـ"كوب مكسور" في القليوبية

مزق صاحب كافتيريا وشقيقه جسد سائق "شقيق زوجة الثاني" في مشاجرة بينهم بسبب الخلافات المالية، في قرية الرملة بمركز بنها.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "راضي. م" سائق سابق اتهامه في 3 قضايا، مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه للعلاج.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث مشاجرة بين المصاب و"حمادة. ا. ع" صاحب كافتيريا وسابق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه "عمر" عامل بمحل دواجن، سابق اتهامه في قضية مخدرات، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، وحال تواجدهم بالمقهى الخاص بالأول بمنطقة سكنهم تجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على المصاب بجزء من كوب زجاجي مكسور محدثًا إصابته المشار إليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وقرر الثاني أنه محدث إصابة المجني عليه، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.