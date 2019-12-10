دخول الآلاف من عشائر الفرات لساحة التحرير في بغداد

دخل الآلاف من عشائر الفرات الأوسط بالعراق، لساحة التحرير في بغداد، اليوم الثلاثاء.



ونقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، انتشار مكثف لعناصر من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في محيط ساحة التحرير ببغداد لحماية المتظاهرين.



واستمرت، الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وتأخذ طابعا تصعيديا من أجل الضغط على النظام السياسي للإسراع بتحقيق المطالب.



أما في كربلاء، فتستمر محاولات المحتجين لاقتحام مبنى المحافظة، والقوات الأمنية تتصدى لهم.



وفي بغداد، يسود هدوء الاحتجاجات في ساحة التحرير والخلاني، قبل التظاهرات الحاشدة المتوقع انطلاقها اليوم الثلاثاء، وسط انتشار أمني مكثف في محيط وداخل ساحات التظاهر المختلفة.

