رئيس "التنمية الثقافية" ناعيًا سمير سيف: فقدنا أحد أهم مخرجي السينما

نعى الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وجميع العاملين بقطاع الصندوق، المخرج الكبير الدكتور سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، عن عمر 72 عامًا.



وقال "عبدالوهاب" إنه أثناء رئاسته للمهرجان القومى للسينما المصرية منذ عام 2013 كان أخًا أكبر لجميع العاملين بالصندوق، وأضاف أننا فقدنا أخًا وصديقًا وأحد أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية الذى أثرى السينما بعدد كبير من الأفلام الهامة مثل "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتى"، و"سوق المتعة"، و"معالى الوزير"، و"غريب فى بيتى"، و"آخر الرجال المحترمين" لعدد من كبار الفنانين.



وتابع: رحم الله الفنان الكبير وألهم أسرته وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.



يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام، قدم أعمالًا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى" مع النجم الكبير عادل إمام وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى في فيلم "معالى الوزير"، ومع النجم الكبير الراحل نور الشريف في فيلمى "غريب في بيتى" و"عيش الغراب".